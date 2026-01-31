曝光海鯤號測試空拍照 吳釗燮：威懾能力向前邁出重要一步

取自吳釗燮X平台

國造潛艦海鯤號連續兩天出海執行「淺水潛航測試」，國安會祕書長吳釗燮透過X平台，以空拍視角，獨家曝光海鯤號測試過程的照片，並表示，台灣第一艘國造潛艦SS-711「海鯤號」(Narwhal)成功完成首次水下測試，這是我們威懾能力向前邁出的重要一步。

吳釗燮此次在X平台獨家公布4張海鯤號的空拍照，包括在海中正在下潛，以及以潛航方式前進中的照片，還有兩張是海鯤號浮上海面後，海軍兵官站在艦上，照片中清晰可見「711」舷號。

賴清德總統日前也透過臉書表示，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步是我們海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

