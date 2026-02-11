曝光美濃大峽谷「黑色產業鏈」 環管署查獲集團式模組化犯罪
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導
橋頭地檢署偵辦「美濃大峽谷」農地盜採砂石及非法回填營建廢棄物案，歷經4個多月偵查，近日全案偵結，依《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》起訴主嫌呂啟田、高雄市議員前特助石麗君等12人，具體求處呂4年、石2年徒刑。對此，環境部環境管理署今（11）日表示，後續將同步推動《廢棄物清理法》及《資源循環推動法》的修法作業，提高違法濫倒營建廢棄物的罰則，對違法業者形成更具實質效果的嚇阻力道。
環境部環境管理署表示，高雄市美濃區成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭挖取土石形成多處坑洞，經追查發現回填大量營建廢棄物案，於去年6月起多單位團隊合作，查獲集團式模組化犯罪模式，開挖面積約有3個澄清湖棒球場面積，遭開挖土石方體積約可容納1萬台遊覽車。
環境部環境管理署說明，全案依違反《廢棄物清理法》第41條規定告發，並認定涉犯同法第46條第3款、第4款刑責規定。橋頭地檢署偵辦後此案共起訴106人，犯罪所得估計約3億元，扣押機具有挖土機、砂石車等大型車輛38輛，部分扣押機具經偵查中變價拍賣，總拍定金額高達1225萬元。
環境部環境管理署指出，追查過程查獲不肖業者除了挖取土石販售牟利外，又利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要回填整復，因此在美濃地區做起租地、開挖、回填營建廢棄物的模組化流程，再串聯營建工程開發單位、清除運輸業者、土資場、土地所有人或承租人、砂石業等，串成一條完整上下游產業鏈。
環境部環境管理署續指，不肖業者接著透過營建工程產出的營建廢棄物進入土資場繞場完成遶單行為規避環保單位追查，開立不實收受或供土證明，營造出營建廢棄物或廢土已合法完成再利用；另一方面將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，除了挖取土石時破壞原有地貌，嚴重破壞當地生態環境及水土保持，且回填營建廢棄物或建案開挖地基產出的連續壁廢土，都與不適合土地後續從事農業生產，嚴重影響國土長久使用。
「不肖業者採1年內完成開挖及回填1處坑洞的模組化方式，在美濃地區多點同步集團式犯案。」環境部環境管理署表示，此非法行為造成當地民眾居住環境受到影響，最終經環檢警調通力合作，循線破獲不肖業者的違法行為，並依法嚴懲。
環境管理署呼籲業者，營建廢棄物應依規定遵循合法管道妥善處理，並推動源頭減量與綠色循環經濟，讓資源重新進入建築循環，落實真正的永續發展。
另外，為導正過去營建廢棄物或廢土未依規定處置回填於農地魚塭等不法行為，環境部經由跨部會協同分工合作，透過清除車輛裝設行車追蹤系統，以科技執法讓未來每一筆廢棄物與土石方的流向都有跡可循，終結過去數十年的「灰色地帶」，降低違法濫倒污染環境的行為。
環境管理署強調，後續也將同步推動廢棄物清理法及資源循環推動法的修法作業，提高違法濫倒營建廢棄物的罰則，對違法業者形成更具實質效果的嚇阻力道。以保障民眾的生活環境。環境管理署將持續維護環境正義，守護台灣土地。
照片來源：環境部提供
百隻Rody跳跳馬點亮燈會！ 新竹市府情人節之夜陪你浪漫迎新
