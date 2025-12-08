曝光趙震雄少年犯史 韓媒Dispatch挨告

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國演員趙震雄日前被媒體爆出過往少年犯的背景，因此宣布退出演藝圈；一名律師今天表示已對率先報導的韓媒Dispatch提告，指控這則報導違反少年法，損害少年犯改過自新的機會。

韓聯社報導，法律事務所Hoin代表律師金敬浩7日已對最初報導趙震雄少年犯史的2名Dispatch記者提告，指控其違反韓國少年法第70條（禁止查詢、回應）。

金敬浩說明，少年法第70條嚴格禁止相關單位回應關於少年事件的查詢，但現在在網路上流傳的資料，很難讓人不懷疑是從法院內部流出，「記者或公務員透過內部相關人士取得被禁止的情報，這不叫採訪，而是打破法律保護網的犯罪行為」。

廣告 廣告

趙震雄日前被爆出少年時期涉及強盜、性侵等罪嫌，之後經紀公司Saram娛樂承認他「未成年時期有過錯誤的行為」，部分承認了報導內容，趙震雄也在6日宣布停止所有演藝活動。

但也有不少人為趙震雄發聲，認為少年法存在的意義就是為了讓不慎犯錯的未成年人改過自新。金敬浩也在個人社群網站上表示，社會好不容易決定給少年犯「重新開始的機會」，但相關資訊外流，可能成爲終結一個人「社會性生命」的凶器。

金敬浩說，少年法並非用來掩蓋犯罪，而是為了幫助少年犯可以不帶烙印地回歸社會的社會協議；他也質疑：「挖掘30年前一個高中生的錯誤，真的是2025年的大眾所需要的知情權嗎？」

Dispatch則透過今天對趙震雄的後續報導回應了相關批評，一篇以「沒有犯罪能被遺忘」的焦點新聞中指出，給予少年犯機會並沒有錯，但趙震雄在少年時期犯下重罪後，有許多「第二次機會」，他很普通地上了大學、進入劇團，但卻仍犯下罪行，包括毆打劇團成員、酒駕等。

報導指出，許多藝人因為未經證實或難以證實的校園暴力指控停止演藝活動，酒駕亦如是，若趙震雄在2007年在電影界出道後酒駕的行為當時就被曝光，「他還會有機會演出正義的刑警嗎」？

報導也提到許多藝人因為在休息室抽菸、開球投得過猛、在選舉日穿著特定顏色服裝等等原因遭到大眾批評，要不要再給他們、給趙震雄機會，「是大眾要做的選擇」，「趙震雄沒有理由得到特殊待遇」。（編輯：田瑞華）1141208