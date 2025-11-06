曝光「賴清德」公文！ 羅智強酸收割「普發萬元」

總統賴清德被問及要如何使用普發萬元現金。（圖／TVBS）

普發萬元現金登記正在進行中，民進黨中央要求黨公職人員設立便民服務站協助民眾，卻遭國民黨立委羅智強批評為收割政策成果。經濟部長龔明鑫已表明計劃將萬元用於國內旅遊，並配合經濟部推出的商圈活動。同時，多家飯店業者已推出萬元優惠專案，搶攻普發商機。而賴清德總統對於自己的萬元該如何使用，目前仍未透露詳情，引發各界關注。

賴清德總統日前出席機械工會80週年慶祝活動時，一開場便出現口誤，將「大家午安」誤說成「大家早安」，隨即自行更正。在活動中，賴清德重申政府將持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降，展現對產業發展的支持。當被問及普發萬元的使用計畫時，賴清德並未直接回應。

相較之下，經濟部長龔明鑫在11月5日已明確表示，他計劃帶家人一起進行國內旅遊，並配合經濟部推廣的商圈活動。據了解，經濟部正與旅遊業者洽談，近期將推出商圈結合國旅的相關活動，希望能帶動內需消費。

目前已有多家飯店業者搶先推出優惠方案，吸引民眾使用普發現金。北市的JR東日本大飯店推出極饗和牛一泊二食住房專案，原價超過3萬元，現在只要1萬元；國聯大飯店提供一泊二食的景觀套房，原價2萬7千元，現在降至1萬元；凱達大飯店也加入優惠行列，顯示業者積極搶攻普發商機。

為防範詐騙，民進黨秘書長徐國勇表示，他已要求所有黨公職人員在服務處掛出布條，協助民眾進行普發現金登記。然而，這項舉措遭到國民黨立委羅智強嚴厲批評，指控賴清德總統兼黨主席發公文收割普發成果，形容此舉「很噁心」。對此，民進黨立委鍾佳濱反擊表示，國民黨也應該參與防堵詐騙的預防措施，而非只對關心民眾的作為冷嘲熱諷。

雖然民進黨希望放下過去對普發現金的反對立場，但國民黨顯然不打算讓綠營輕易翻頁，使得這場政治攻防持續延燒。

