曝內外3股壓力逼得林宜瑾撤案 邱毅揪背後藏鏡人是他：民調又要掉了

​民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，昨（5）日卻突然傳出撤案消息，引發外界熱議。對此，前立委邱毅在臉書發文推敲3股內外壓力逼得林宜瑾撤案，而林宜瑾會提出這個法案的背後，肯定與這人有關，不過「台獨法案」撐不到2天就軟調，估計民調又要掉了。

林宜瑾3日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除了刪除「國家統一前」等字眼，也有意將名稱修改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，多位綠委已連署；不過國民黨對此批評是「玩火自焚」、「法理台獨」。然而就自兩方爭吵不休之際，5日卻傳出林宜瑾默默撤案。

對此，邱毅表示，綠委林宜瑾差點惹下大禍，在20多名立委的連署下，提案修改《兩岸人民關係條例》，把兩岸改成兩國，把「國家統一前」等文字刪除。重點在林宜瑾的角色，她是賴清德嫡系子弟兵，賴清德參加競選活動時，常由她擔任主持人，林宜瑾提案的動作絕對與賴清德有關。不過台獨硬了不到2天就軟了，林宜瑾向立法院議事處偷偷撤案，畫虎不成反類犬，淪為大笑柄，看來賴清德的民調又要掉了。

邱毅認為，林宜瑾匆匆撤案歸納有3個可能原因，第一，是馬杜羅被美軍綁架，賴清德怕了。這一修法就是法理台獨，就逼得中國非動手不可，而台軍根本不是對手。第二，美國出手阻止。川普不想賴清德成為麻煩製造者，製造出台海衝突，一個日本首相高市早苗已令他心煩，賴清德此舉更是玩火了。第三，民進黨內部反對聲浪大。兩岸軍力差距懸殊，一旦引發台灣戰爭，後果不堪收拾。

