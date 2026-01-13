曝內部民調較支持江啟臣 民眾黨中央委員籲國民黨快決定人選

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對2026台中市長選舉，民進黨已徵召立委何欣純，國民黨則預計16日進行協調，由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔捉對廝殺。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今（13日）透露，因民眾黨並沒有合適的台中市長人選，藍白必須合作，據黨內民調顯示，較多人支持江啟臣，籲藍營快決定人選，藍白再談合作。

江和樹今透過媒體群組發佈影片回應台中市長選舉一事、是否會在台中市長選舉「藍白合」，他說，關於民眾黨在台中市長選舉目前沒合適的人選，藍白必須合作，否則等於送給民進黨。

江和樹強調，江啟臣、楊瓊瓔兩人都是很好的人選，但民眾黨整體內部意向，比較支持江啟臣，因為江啟臣有國際觀，希望台中市能讓國外看見，且未來朝向國際發展，希望台中市長的人選能有些東西，不是像是在選立委或是議員，台中市長對台中市的未來發展很重要。

江和樹直言，期待國民黨台中市長參選人趕快就定位，並與民眾黨主席黃國昌談合作，民眾黨一定全力相挺。

