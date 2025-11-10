曝兩岸不和平關鍵！蔡正元嘆「鄭麗文最大問題」：讓國民黨選將們搖頭嘆息
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，前立委蔡正元也不禁痛批「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』」；時隔兩日，蔡正元再度透過臉書發文強調，兩岸不和平不是因為國民黨沒有推動和平，而是因為國民黨輸掉選舉，提醒鄭麗文不要一意孤行還「自以爲在下什麼大棋局」。
蔡正元透過臉書發文坦言，兩岸不和平的原因，絕非國民黨沒有推動兩岸和平，關鍵在於「國民黨輸掉選舉」；蔡正元補充，2015年的馬習會就是一個很好的例子，馬習會雖然被視為推動兩岸和平的高光時刻，但仍無法阻止國民黨2016大選慘敗、導致兩岸更加不和平。
「這個戰場未必是國民黨主席自以為是的兩岸和平議題」，蔡正元指出，國民黨要想打贏選戰，可以參考前立委邱毅2007年的做法，就是把選戰議題設定在民進黨最不利的戰場上。至於什麼戰場對民進黨最不利？蔡正元建議，應該參考國民黨前線選將們的攻防路線。
蔡正元直言，如果某些議題連國民黨選將都避之唯恐不及，肩扛掌舵重任的黨魁卻要孤芳自賞，自認爲在走對的路線，那國民黨就很難贏得選舉；蔡正元提醒，黨主席不該找一些有的沒有的人，在國民黨內搞什麼「建制派」「地方派」之類的鬥爭，還自以為在下什麼大棋局。
「國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見」，蔡正元重申，倘若國民黨無法打贏選戰，兩岸就不會有和平的機會，呼籲黨主席應該多向前線選將取經，而不是自以爲是的創造兩岸和平的議題，蔡正元感慨，一意孤行只會讓國民黨選將們搖頭嘆息，更是在幫助民進黨和總統賴清德「脫離最不利的戰場」。
