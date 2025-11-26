曝北市民調緊追王世堅！吳怡農自信「突破綠營基本盤」：能獲得更多選民認同

面對台北市長蔣萬安2026年競選連任，以及選戰正式開跑後的藍白歸隊，如何重建台北市民的政治信任，將是接下來綠營出戰人選的重要挑戰。壯闊台灣理事長吳怡農今（25）日公布民進黨五位潛在台北市長參選人的互比式民調，其中他在「非藍白支持者」中，民調目前第二，落後立委王世堅 8.9 個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選，同時，有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選。

根據民調顯示，吳怡農指出，在「非藍白支持者」中，民調目前第二，落後王世堅 8.9 個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選，同時，有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，顯示吳怡農最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

壯闊台灣創辦人吳怡農26日召開民調公布記者會，呼籲黨中央推出最有競爭力人選。（顏麟宇攝）

而在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農的 20.3％，兩者的 2.4 個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％；若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的 24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農的 15.3% 仍位居第二，但落後 8.9 個百分點。

另外，在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持：12.8%。接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的 7.8%。對此，吳怡農表示，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力：與王世堅的差距僅有 2.4 個百分點。

同時，吳怡農表示，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。吳怡農接著說，「這五個人選中我是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知。但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持」。​

吳怡農提及，他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

吳怡農特別將「非藍白選民」的第二支持人選一字排開，從數字上可以發現吳怡農的第二支持是最高的 12.8％，領先第二名鄭麗君超過 4 個百分點。他說明，民調特別要研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。

吳怡農也於記者會中分享競選策略，他將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他。吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

該份民調調查單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區在台北市，訪問對象為設籍訪問地區，二十歲以上成年人，訪問日期自114年11月20日到11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份）抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

