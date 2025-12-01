曝北市社區最夯議題 游淑慧喊話蔣萬安：應扮演開拓角色

國民黨台北市議員游淑慧透露，這2年發現越來越多的社區積極討論都更的議題，也是她每個會期都建議市長蔣萬安要全面檢討臺北市基準容積率，提高都更分回坪數，增加都更誘因的原因；游強調，台北市的都更需要有魄力的市長以及大膽的政策，蔣應該扮演開拓的角色。

游淑慧昨（11月30日）在臉書指出，台北市的都更，想要從從容容、游刃有餘已經不可能了，但千萬別變成匆匆忙忙、連滾帶爬，用災難作為代價；游認為，台北市的都更需要，魄力的市長、大膽的政策，拿出協助輝達的態度和果斷。

廣告 廣告

游淑慧進一步表示，年底是每個社區區權人會議的旺季，她昨天一口氣就跑了7個社區，有通知的都儘量到，就是希望深入社區了解大家最關切的問題；然而，游發現，這2年越來越多的社區都積極討論都更的議題，這是一個必然的趨勢，因台北市有高達九成的建築，都是屋齡30年以上的中老屋，中齡屋怕老開始未雨綢繆，危老屋急又怕，緊張無助。

游淑慧直言，這就是近兩年每個會期她都會建議蔣萬安，要全面檢討臺北市基準容積率，提高都更分回坪數，增加都更誘因；游說北市目前的住三基準容積率只有225%，比起板橋、新店的300%來說實在太低了，而這一個基準容積率已經42年沒有檢討了，歷經5任市長，蔣萬安是第6任，「應該扮演不一樣的開拓角色吧」。

【看原文連結】