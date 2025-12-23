曝南非迫我駐處遷館後續進展 外交部：我方提議明年1月實體協商

針對南非先前迫使我方駐處遷館一案，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今天（23日）說明進展，我方提議延至明年1月協商。（圖／翻攝畫面）

南非政府去年10月要求我方駐處遷離首都，甚至逕自更名，經濟部今年曾一度對南非祭出晶片制裁，但因南非請求協商而暫停。外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今天（23日）說明相關進展，表示南非外交部於今年9月主動來函提出協商請求，但我方考量到G20峰會時間，提議延至明年1月協商，但南非政府還在考慮中，地點、官員層級也還在交涉中。

針對南非先前迫使我方駐處遷館，遭經濟部祭出晶片制裁一事，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今天上午於外交部例行記者會說明，南非外交部今年9月主動且正式對我方提出協商請求，當時也建議在今年11月進行實體會議的協商。

顏嘉良表示，我方考慮11月適逢G20峰會在南非舉行，因此建議將時間調整至明年1月，南非外交部目前還在考慮中，外交部將持續與南非政府交涉，期待明年能在對等且有尊嚴前提下進行雙邊協商。

至於協商層級，顏嘉良說，剛才講到的是時間而已，當然還關係到地點和主談人的官員層級，這部分雙方目前尚無共識，仍在持續交涉中。



