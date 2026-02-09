曝台中捷運藍線主線將延伸太平 捷工局拚實現「一車到底」服務
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中市政府近年推動中部地區軌道運輸建設，在捷運藍線主線開工後，公布延伸太平計畫，逐步完善捷運整體路網布局。市府捷運工程局今（9）日指出，捷運藍線主線機電系統標及機廠土建統包工程已於去年6月26日開工，在市府團隊積極推動下，已完成「捷運藍線延伸太平（藍延）」可行性研究，並提送中央審查。市府盼藍延計畫順利銜接藍線主線，實現「一車到底」的捷運服務模式，進一步擴大公共運輸服務範圍。
捷工局說明，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，可有效補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。
捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線主線已於113年1月29日獲行政院核定建設計畫，機電系統標及機廠土建工程已率先動工，緊接海線高架段土建工程亦正辦理採購招標作業，預計今（115）年6月動工。市府把握主線推進關鍵期，提前完成藍延可行性研究，並多次依中央審查意見滾動修正，目前已獲促參推進專案辦公室於去年11月26日函知，符合免送促參提案平台審議條件，將持續敦請交通部加速審議，爭取早日核定。
蘇瑞文進一步指出，太平、大里及霧峰地區近年人口與產業快速成長，鐵路及台74線東側長期缺乏與捷運路網直接連結，市府推動藍延計畫，將強化台中核心市區東西向運輸走廊，串聯捷運藍線、台鐵及未來屯區捷運環狀線（紫線），提升整體公共運輸服務水準。
市府強調，後續將全力配合中央審查機制，持續精進規劃內容，於可行性研究核定後，接續辦理綜合規劃及設計作業，期盼與藍線主線同步銜接啟用。藉由捷運路網逐步成形，不僅可滿足通勤、通學需求，也將帶動觀光與產業發展，促進大台中地區均衡成長。
照片來源：台中市政府提供
