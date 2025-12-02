曝台北市長心中首選有3人 王世堅狂讚鄭麗君「非常適合」有勝算

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅接受直播節目《中午來開匯》專訪（圖／CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》提供）

民進黨2026台北市長戰將未決，除了已表態爭取提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌都被點名是可能人選。王世堅今（2）日接受直播節目專訪時，重申自己完全不可能選台北市長，同時推薦鄭麗君、徐國勇與立委莊瑞雄，更大讚鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，個性好，願意傾聽不同意見並積極尋求解決方案，這樣的特質非常適合擔任地方首長。

王世堅今日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，針對台北市長選戰，主持人黃光芹表示，過去馬英九也講了200遍不會參選，後來還是被勸進參選，「在這個議題上，你有可能成為馬英九第二嗎？」王世堅也明確回應：「這完全不可能的事情！」

王世堅強調，民進黨在台北市人才濟濟，包括他先前推薦的行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等人，都是非常優秀的人才，民進黨一定是讓最強的出來，不要打輸了再怪兵器不好，一開始就要推最強的出來。

王世堅表示，因為台北市並非民進黨執政縣市，黨內由選舉對策委員會與提名小組負責情勢分析，會根據各種情況研判最適合的方式，「他們正在分析當中，但我覺得不會是我（選市長）啦」。

談及不考慮參選的原因，王世堅說，自己是228事件與白色恐怖受難家屬，父祖輩在極權統治下遭到迫害，如果自己在民主時代，在人民選擇下又輸給蔣家後代，不但對不起父親與祖父，也對不起所有228與白色恐怖受難者家屬，這樣的心理因素也是他不願參選台北市長的重要理由之一。

王世堅接著指出，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄是自己台北市長的首選，如果由鄭麗君或徐國勇出戰，「勝算就一半一半」。他提到，鄭麗君先前因關稅議題受到民眾誤解，主因是外界未能充分理解協商過程，自己曾多次到行政院聽取相關簡報，也在中常會聽說明，深知鄭麗君為了關稅談判含辛茹苦、竭盡心力。

王世堅也大讚鄭麗君學經歷完整，學養俱佳、才貌雙全，個性很好，願意傾聽不同意見並積極尋求解決方案，交代事情也是使命必達，即便結果未完全符合期待，也會向民眾清楚報告，這樣的特質非常適合擔任地方首長。

黃光芹提到，日前國民黨立委謝龍介質詢時，曾當面詢問行政院長卓榮泰是否參選台北市長，認為他的優勢可以席捲北台灣？王世堅則說，謝龍介幾次質詢時與卓榮泰交鋒，相信在此過程中也看見了卓榮泰的優點。他說，卓榮泰性格溫和、擅長廣納意見，如果針對政策來談，卓榮泰是可以跟大家討論的。

王世堅坦言，過去一年半以來，在野黨質詢時咄咄逼人，有時逼得卓榮泰不得不強硬回應，因此偶有火花，但大多數情況下，卓榮泰都應對得宜。他也稱讚卓榮泰對國家大政十分熟稔，交通、財政、國防各方面都駕輕就熟，以其能力擔任台北市長候選人也是非常適合。

對於吳怡農表態參選台北市長，王世堅認為，吳怡農是很優秀的年輕人，他先前兩度參選立委時，自己曾全力協助，包括提供服務處資源、協助掃街、拜票等，對他的特質相當了解，是個個性溫和、謙卑且願意傾聽各方意見、肯學習。吳怡農此次參選意願強烈，若最終獲得民進黨提名，「黨提名任何人，我一定百分之百全力支持」。

王世堅認為，首都市長的條件不在於是否「大咖」，最主要是有沒有決心、能力以及過去經歷，這也是他推薦莊瑞雄、徐國勇的原因，因為兩人都擔任過議員、立委，對台北市政了然於胸，可以馬上上手，畢竟台北市政府擁有8萬名公務人員，市政繁複，不能等選上後再邊做邊學。

至於是否需要「院長級」人選，王世堅則說，院長級人物確實資歷完整，但台北市是首都，市民要求的層面會更不一樣，選舉要傾聽各方意見、求同存異，誰能說服更多民眾，才能真正成為適任人選，不能預設立場、在同溫層裡取暖。

