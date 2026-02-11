曝台南換妃可能性 謝寒冰戳穿「陳亭妃通吃野心」：賴清德絕不可能接受

民進黨台南市長之爭，雖早已提名立委陳亭妃代表出戰，但不僅作為初選對手的立委林俊憲仍未撤下看板，地方更時不時傳出「換妃」聲浪；媒體人謝寒冰指出，陳亭妃胞妹陳怡珍不參選議員，就是為了2028參選立委，讓陳亭妃可以通吃議長、立委、市長。

謝寒冰在《新聞大白話》節目中表示，陳怡珍不選議員，很明顯就是在規劃2年後挑戰立委，而在他（謝寒冰）看來，這個布局無疑是陳亭妃想通吃市長、立委、議長的野心，「民進黨主席賴清德絕對不可能接受」。

「（換妃）真的很難講」，謝寒冰坦言，林俊憲陣營很明顯還是不服氣，畢竟連看板都還沒撤，雖然不認為會到換妃這麼離譜，但確實還有很多未知數。謝寒冰也分析，現在的情況對陳亭妃也是兩難，畢竟如果接受議長不是自己的人選，胞妹陳怡珍也不選立委，那她（陳亭妃）可能就會面臨立刻被架空的處境。

