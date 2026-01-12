曝台南、高雄初選「捅出綠營未爆彈」 王鴻薇見這情況笑了：國民黨勝算越大

藍綠白積極備戰2026大選之際，民進黨在台南、高雄的黨內初選也受到高度關注；國民黨立委王鴻薇指出，從南台灣初選的情況可以發現，民進黨候選人普遍認為「通過初選就穩了」，不過從激烈的內部競爭卻可以看出，民進黨「非賴系」已經對總統賴清德感到不滿，王鴻薇認為，只要綠營內部鬥爭越激烈，國民黨的勝算就越大。

王鴻薇在《週末大爆卦》節目中分析，民進黨高雄、台南初選在即，可以發現所有的候選人都在做大型造勢活動，幾乎已經是正規選舉的規模。王鴻薇認為，這代表民進黨候選人對守住南台灣相當有信心，認為「頭過身就過」。

廣告 廣告

不過王鴻薇也發現，競選初期人氣非常高的立委林岱樺、陳亭妃，卻因賴清德另有心儀人選，導致在競選過程中備受煎熬。王鴻薇直言，雖然賴清德都有私下指定的人選，但內部卻擺不定；以高雄為例，雖然賴清德屬意立委賴瑞隆出線，但民進黨其他派系卻都集結力挺立委邱議瑩，王鴻薇指出，並不是邱議瑩真的特別優秀，而是綠營內部早已不滿新潮流「吃人夠夠」。

王鴻薇分析，雖然初選是民進黨的家務事，但從中可以發現兩件事，一是「民進黨內部殺自己人一點都不手軟」，二是「民進黨非賴系、非新系對賴清德相當不滿」；王鴻薇更斷言，這次的南台灣選舉，某種程度也代表著綠營內部與賴清德的內戰，只要民進黨自己鬥得越兇，國民黨在台南、高雄的勝算就越大。

更多風傳媒報導

