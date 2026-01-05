曝台灣雷達系統超強 胡采蘋：中共是「臣妾做不到」，根本斬首不了

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普下令，美軍1月3日發動突擊成功逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，投下地緣震撼彈。也持續在台灣引起討論，財經網美胡采蘋今（5）天表示，中共不是不想來斬首台灣總統，「他是臣妾做不到，根本斬首不了」，樂山雷達會提前預警讓總統藏起來。就連世界軍武第二大國俄羅斯都打烏克蘭打了四年，也沒有成功斬首澤倫斯基，何況你要打 IT強國的台灣呢？

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文寫道，好好笑，今天早上開車上班的時候，聽到彭博新聞的特派記者正在講，現在整個中國網路都在說，如果川普做的事情合乎國際法，那中國也可以比照，扣押台灣總統賴清德。

廣告 廣告

胡采蘋說，其實中共要不要斬首台灣的總統，跟國際法完全無關，中共在新疆蓋集中營，國際法也不允許啊；中共未經審判可以把法輪功成員酷刑勞改，這是國際法允許的事情嗎？

中英聯合聲明承諾香港制度50年不變，中共片面改變基本法、國安法、改變選舉制度，英國還提出了抗議，表示違反中英聯合聲明，中共就說那個聲明已經是歷史文件，中共是很在乎國際法嗎？

中共在南海蓋人工島礁，周邊國家不斷抗議，菲律賓打國際訴訟，國際海洋法庭判決島礁侵犯菲律賓主權，中共不但不服，還在國內發起了洶湧的民粹運動「一點都不能少」，請問這符合哪裡的國際法？

胡采蘋表示，中共之所以沒有辦法斬首台灣的總統，那天如果你有看胡振東的訪問影片，他裡面就有很清楚的講了，當初美軍已經考慮過這個問題，為了防止中共用飛彈執行斬首，因此給了台灣樂山雷達，樂山站可以看到三千公里遠（中國全境都在探測範圍），一旦樂山站偵測到飛彈、火箭或戰鬥機攻擊，這套系統會立刻反應，並且可以安排接戰順序，愛國者飛彈系統就是由樂山雷達導引，這套雷達提供了我們的總統至少20分鐘的預警時間，有充分時間退到安全地區。

而樂山雷達是非常難以破壞的，因為他是十層樓高的大型三面體，每一面都有幾千個獨立運作的模組，即使是有飛彈過來，摧毀了幾百個模組，其他的模組還是能繼續運作，三面都有密密麻麻的模組執行雷達任務，你很難把樂山打到不能用。

由於樂山雷達特別重要，因此也有各種為它設計的軟硬殺佈置，硬殺就是我們也有飛彈或其他武器會飛出去，提前打爆對方的飛彈，軟殺則是干擾中國的北斗衛星訊號，讓武器自己墜毀。台灣有各種不同大量的干擾器，而中共的通訊偵測系統到底行不行，相信現在馬杜洛是全世界最清楚的人。

「中共的行為哪裡跟國際法有關了，他不是不想來斬首台灣總統，他是臣妾做不到，根本斬首不了，樂山雷達會提前預警讓總統藏起來。就連世界軍武第二大國俄羅斯都打烏克蘭打了四年，也沒有成功斬首澤倫斯基，何況你要打IT強國的台灣呢？」

胡采蘋也提到，對台灣更有利的一個消息，是2025年美國國會通過的國防授權法，唯一指定跟外國合作的武器案，就是跟台灣聯合研發製造無人機，不是以色列，不是烏克蘭，不是歐洲國家，是台灣。而且一通過這個法案之後，美國政府很快宣布了將禁止所有外國製造的無人機，台灣根本是被開了唯一的一扇窗。

胡采蘋還說，事實上，以前彭博新聞也很少講到台灣，講到的時候都是地震或颱風可能影響晶圓廠，但是現在每天都聽到他們講台灣，甚至有些台灣公司她都不知道英文名字是什麼，還是從 Bloomberg Live 上面聽到的，相信大部分人都不知道Yageo、Accton是哪家公司，也是google了才知道。今天竟然連賴清德的名字都聽到了。

胡采蘋強調，台灣人不是靠害怕才走到今天，是靠勇敢、努力和學習，用知識來分析自己的恐懼到底是不是窮緊張，用知識來投資賺錢、發展事業，這才是我們台灣人啦。今天台股暴漲八百點，收盤 30313，台股上三萬啦！2026台灣一定更好！

更多三立新聞網報導

擁全球最大石油礦藏…她揭委內瑞拉「飢餓慘況」：小孩狂翻垃圾桶找吃的

川普突襲逮捕馬杜洛！財經網美：剩哪個不長眼的打台灣，應該會被斬首吧

胡采蘋：中共軍演虎頭蛇尾收場，連東風飛彈都沒看到就回家跨年了

軍演壓力測試！財經專家揭共軍換將內幕：台灣「認真」才是最強防線

