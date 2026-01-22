曝台美談判這籌碼「比台積電更強」 王鴻薇揭逼川普讓步關鍵：敢不敢用而已

美國總統川普（Donald Trump）多次針對格陵蘭主權議題施壓歐洲，引起全球高助關注，一度揚言動武的川普，在丹麥退休基金宣布「全面退出美國國債市場」後，改口承諾不會以軍事手段取得格陵蘭；國民黨立委王鴻薇指出，終究要靠資本武器逼迫川普讓步，而台灣在這部分「也不是沒有武器」。

王鴻薇透過臉書指出，川普在世界經濟論壇（WEF）承諾不會動用武力取得格陵蘭，應該是丹麥退休基金宣布拋手持有的1億美債；王鴻薇揶揄，即便美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲稱「無足輕重」，但從實際面來說，等到瑞典養老基金跟進賣掉70、80億美債，美國不可能還敢恣意妄為。

「川普終於放軟身段了」，王鴻薇表示，川普就是不受到教訓不會學乖。另外王鴻薇也透露，台灣持有美債超過3000億美元（約9.4兆新台幣），排名全球第10，如果要拿來當談判的籌碼，或許也能讓川普感到忌憚。對此王鴻薇直言「台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已」。

