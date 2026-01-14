曝台美關稅已談妥「未來幾周將公布」 黃國昌：除台積電擴大投資還有其他條件

主席黃國昌說明民眾黨訪美團記者會。李政龍攝



《紐約時報》報導揭露，台美關稅談判已接近尾聲，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電則計畫擴大在亞利桑那州投資，預計將新建至少5座半導體廠。對此，結束訪美行程返台的民眾黨主席黃國昌今（1/14）天透露，台美關稅談判基本上條件都經談妥，除了報導上面的那些擴大投資金額，「當然還會有其他的東西。」

黃國昌11日啟程訪美，期間會晤美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，並在今（1/14）天清晨返台後召開記者會。

針對台美關稅議題，黃國昌透露，這次有拜訪美國貿易代表署（USTR），因為得到美方同意，因此可以對外說，也可以很清楚地跟大家報告，有關高關稅的談判，基本上條件都經談妥。

黃國昌直言，自己感到很驚訝，因為身為國會議員，他竟然要到美國貿易代表署才知道原來台、美已經談妥條件，「在未來的數週，應該就會進行正式公佈跟簽署。」

會後媒體追問，除了台積電進一步擴大在美投資，還有沒有其他條件？黃國昌回應，這種事情要由行政部門宣布，「我怎麼有辦法幫他們宣布？」他說，自己離開USTR後，《紐約時報》報導就出來了，除了報導上面的那些擴大投資金額，當然還會有其他的東西，「但國會事前、事中不會參與，只剩下最後一關審查。」

