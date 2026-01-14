曝台美關稅已談妥「未來幾週公布」黃國昌：除擴大投資還有其他條件

民眾黨主席黃國昌今天表示，訪團此行有去USTR美國貿易代表署，得知關稅的談判基本上條件都已經談妥，未來數周應該就會正式公布，「除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件。」(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕《紐約時報》昨披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，訪團此行有去USTR美國貿易代表署，得知關稅的談判基本上條件都已經談妥，未來數週應該就會正式公布，「除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件。」

台灣民眾黨今天上午在中央黨部召開「訪美團記者會」，出席人員包含黃國昌、候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇。民眾黨表示，此行期間會晤美國貿易代表署(USTR)、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關。

黃國昌表示，抵達美國當天上午，行程包含美國貿易代表署，經對方同意，他們可對外說明曾赴USTR美國貿易代表署拜會。目前有關於高關稅的談判，基本上條件都已經談妥了，「我們也蠻驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR才知道，原來條件都已經談妥了」。

黃國昌透露，高機率在未來的數週，應該就會進行正式的公佈跟協議的簽署，接下來的重頭戲是國會的審議，「除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件」，接下來國會必須面臨非常重要且嚴肅的挑戰。依照台灣的民主程序，需要國會的審議，這件事情美方也充分的理解。

媒體追問，台美關稅部分，與昨天美媒報導的 15%，以及台積電在美國設5個半導體廠相同？有無其他條件？黃國昌回應，這種事情要由行政部門宣布，「我怎麼有辦法幫他們宣布」，昨天在當地時間中午離開USTR後，下午2點多《紐約時報》報導就出來了，而他必須要講，「重點不會只有報紙上面看到的那些擴大投資金額，當然還會有其他的東西。」

