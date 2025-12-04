曝台美關稅談判進度！俞大㵢稱快了：雙重課稅減免明年拚過關

駐美代表俞大㵢3日出席華航鳳凰城首航儀式時透露，台美關稅談判已接近尾聲，目前正處於對文字的階段，他得到的訊息都是「快了快了」。俞大㵢同時表示，將力推談判已達20年的「美台快速雙重稅收減免」法案，台灣是目前唯一還沒與美國簽訂此協議的主要貿易夥伴，「現在越來越接近成功」。

駐美代表俞大㵢。（資料照／中天新聞）

美國總統川普（Donald John Trump）簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範。俞大㵢指出，隨著台灣對美投資持續擴大，推動雙重稅收減免的必要性日益提高。他強調，談判中聚焦如何讓台灣經驗在美國落地，並不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」，將創造雙贏的結果。

廣告 廣告

美國總統川普。（圖／AP）

俞大㵢表示，台美關係蒸蒸日上，去年台灣有40%的FDI（外國直接投資）是前進美國，未來可能還會更高。華航之所以開航鳳凰城，也是看到台積電的效應，未來不光是台積電，還有其他產業也會跟進，台灣產業可更方便赴美投資落地。華航在美國時間3日於鳳凰城天港機場舉行鳳凰城至台北首航儀式。

針對「美台快速雙重稅收減免」法案進度，俞大㵢分析，該法案今年初在眾議院通過，後續尚待參院表決。由於美國2026年將舉行期中選舉，屆時參議院換屆，案子又要重新來過，因此希望把握明年促成。他說明，當台灣廠商赴美投資愈來愈多，美國企業到台灣的投資也在增加中，這對美國和台灣廠商都有好處，相信雙方都有意願。

俞大㵢透露台美關稅談判已接近尾聲。（圖／報系資料照）

俞大㵢指出，法案通過後，包括赴美建廠的台灣企業，若須派駐員工至當地，已負擔台灣稅務者，在美的勞務所得無須再繳稅。在美台灣人的美國來源所得也將享有較低的扣繳稅率，對於台美雙方企業與民眾都將帶來實質效益。

延伸閱讀

盧特尼克爆台助美訓練勞工！ 行政院改口：企業去當地訓練勞工很自然

台美談判最後一哩路！關稅有望調降不疊加？龔明鑫：有信心達成

20%關稅產業衝擊已減半？龔明鑫點出「3慘業」還要努力