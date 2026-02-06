曝台美關稅「月中可簽定」！ 江啟臣見AIT處長後表態：立法院應可盡速批准

江啟臣透露，已和AIT處長谷立言確認，台美關稅應可在本月中旬簽定，簽定後立法院應會盡速批准。（翻攝自江啟臣臉書）

台美關稅上個月終於完成談判工作，確定將為15%不疊加，許多出口產業表態樂觀其成，不過在野陣營卻屢屢質疑代價是否會掏空台灣。立法院副院長江啟臣今（6日）出席活動透露，上午已和美國在台協會AIT處長谷立言確認，關稅應可在本月中簽定，簽定後立法院應該會盡速來批准。

江啟臣今上午和台中市長盧秀燕同台出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與會的還包括AIT處長谷立言、工研院副院長胡竹生及相關產業領袖代表。

江啟臣會後和盧秀燕一同受訪，他表示，今天的座談會聚焦在下一個世代的產業，希望能夠帶出新的方向。稍早盧秀燕也提到去年對美國關稅的挑戰，雖然目前已大致底定，但尚未簽定，「早上我也跟處長（谷立言）再次確認了，應該在月中左右希望可以簽定。」

江啟臣進一步表示，在台美關稅簽定後，「立法院這邊當然應該可以盡速來批准之後，讓產業有穩定的方向，在這個穩定方向的基礎之上，對台中來講，我們要找到下一個世代產業發展利基，其中就包括AI的部分」。

江啟臣說，美國在AI軟體這部份發展是很快速的，從生成AI進入到實體AI，需要有軀幹，「這個軀幹就是台中的強項」，台中過去就有機械相關和零組件、工具機的基礎，有助下一個階段機器人產業的發展，因此希望結合產官學，打造台中AI機器人智慧園區。

至於目前立法院朝野僵持卡關，台美協議和軍購要如何處理，江啟臣則說「解鈴還需繫鈴人」，政黨領袖應該好好談是否能有效解套，相信朝野領袖有智慧能解決目前僵局。

