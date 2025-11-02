曝台肥這資產上千億「比董座年薪還肥」！游淑慧談吳音寧空降：細思極恐

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任台灣肥料公司（台肥）董事長一職，除了外界熱議的1500萬年薪之外，國民黨台北市議員游淑慧透過臉書發文指出，台肥「最肥」的其實是市價上千億的土地資產，直呼「細思極恐」的同時，好奇未來誰才有立場監督。

「正在綠能轉型和資產活化的台肥需要什麼人才」，游淑慧透過臉書發文，質疑吳音寧擅長的領域究竟是化工、環工、財務還是土地開發？游淑慧揭露，除了董座年薪之外，台肥「最肥」的其實是市價上看千億的土地資產；在台北擁有近600筆、總面積達157.23萬平方公尺、47.5萬坪的土地資產中，光在南港的32900坪市價就破千億。

廣告 廣告

游淑慧指出，將卸下職務的現任董事長李孫榮，在環工領域的專業無庸置疑，反倒置吳音寧無相關專業，接任董座究竟是因為她能力出眾，還是她太笨、可以藉由她（吳音寧）亂搞台肥？

「我除了細思極恐外，也擔心未來誰能監督？」游淑慧不諱言表示，從當年吳乃仁低價出售台糖土地資產的「台糖弊案」，就可以知道土地資產可以做的文章和利益空間「大的不得了」。

針對外界「不適任」的質疑，農業部重申，吳音寧過往在北農、台灣農業的政績影響相當深遠，吳音寧本人則強調，無論自己在什麼位置「認真做事最重要」。

更多風傳媒報導

