曝和狗仔談崩！金晨肇逃逼助理頂罪全被爆 親中藝人發聲了

中國女星金晨爆肇事逃逸、找人頂罪，親中藝人劉樂妍表示自己不理解。（圖／翻攝自金晨 IG、劉樂妍微博）





中國女星金晨近日爭議不斷，從被爆出去年3月肇事逃逸後，更有狗仔爆料她要求助理頂罪，而事發至今鬧的沸沸揚揚，主要也是和狗仔方談判破裂，許多證據曝光引發熱議。對此，親中多年的藝人劉樂妍拿自己一年撞三次的車禍來比喻，直呼：「撞車也不是啥負面新聞啊」不理解逃跑原因。

金晨近年來憑藉《隱秘而偉大》、《南來北往》、《慶餘年2》、《凡人修仙傳》等作品，擁有一定知名度，豈料，近日卻被爆出去年3月肇事逃逸，爆料者直接提供道路交通事故認定書，指出車禍損毀、受傷人物，表明「徐長青」本人需要負全責，並且陸續還有事發照片流出。

但此案交予保險公司後，看監控發現肇事司機不是徐長青，而是車主金晨本人，讓保險公司向交警隊報案，表明金晨涉嫌逃逸並讓他人頂替騙保，金晨則選擇聯繫保險公司要求撤案，她將自行負責一切費用，雖然案件被撤銷，但金晨疑似和狗仔談判破裂，才讓一系列事件被爆出。對此，金晨方至今都沒有做出回應。

劉樂妍對於金晨此事表達了不理解，認為撞車並不是負面新聞，拿自己一年撞三次，次次都要報廢的車禍程度來比擬，更表明自己是「車禍專家」，直呼：「我撞車撞出來一台新車。真的不懂誒，逃跑叫人頂包的點在哪？」

