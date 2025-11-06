曝和輝達財務長碰面！ 蔣萬安談「台灣政情」。（圖／TVBS）

輝達台灣總部將落腳台北市北士科T17、18地段，台北市長蔣萬安強調輝達不能僅以新加坡或英屬維京群島公司來與市府簽約，而是應在台北設立有一定資本額的公司。蔣萬安表示曾與輝達財務長面對面溝通，分析台灣整體政情環境。同時，台北市副市長李四川透露輝達正考慮在台北設立子公司，並表示市府正與新壽核對解約細節，預計下週簽訂協議書。

曝和輝達財務長碰面！ 蔣萬安談「台灣政情」。（圖／TVBS）

台北市長蔣萬安今日透露，他曾與輝達的財務長進行面對面溝通，討論輝達在台灣發展過程中可能面臨的整體政情環境，對方才能理解這過程可能不是他們所熟悉習慣的程序。

蔣萬安特別強調，他堅持輝達不能只用新加坡或英屬維京群島的公司來與市府對接簽約，而是希望輝達在台北設立有一定資本額的公司。目前輝達在台灣已登記三家法人，分別是輝達新加坡公司、輝達香港控股以及輝達英屬維京群島公司。

由於簽訂地上權契約的公司必須符合兩國互惠原則，目前較可行的簽約主體為輝達英屬維京群島公司，但其資本額僅有數百萬元。因此，台北市議員曾獻瑩建議市府主動與輝達溝通，成立輝達台北分公司，透過母公司挹注資本。

李四川證實，輝達正在考慮在台北設立子公司，目前正在研擬中。另一方面，關於與新壽的解約事宜，雙方會計師正在核對細節，預計下週在新壽臨時董事會同意後簽署協議書。北市府表示，希望在明年1月底，輝達尾牙前完成簽約程序。

