曝回大陸申請放棄國籍遭拒 李貞秀：我唯一效忠中華民國

立法院第11屆第5會期開始，首位陸配立委李貞秀表示，自己熱愛台灣，身為立委唯一效忠的就是中華民國。李貞秀也指出，自己去年也赴大陸辦理放棄國籍手續，但大陸拒絕受理，她更強調如果兩岸發生衝突，自己效忠就是中華民國。

李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣，認同中華民國。（圖/中天新聞）

立法院3日上午10時30分舉行洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6位新立委宣誓就職並登記報到，立法院長韓國瑜、大法官陳忠五監誓，黨主席黃國昌、未辭職的民眾黨立委陳昭姿、劉書彬等人也到場觀禮。誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不收受賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓」。

宣誓完後，李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣，認同中華民國，昨日中選會已經發當選證書給自己，自己剛剛也在大法官面前完成宣誓。身為立法委員，當然唯一效忠中華民國。

李貞秀強調，「雖然不在台灣出生，但是來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅，我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，我在台灣居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。

民眾黨6位新立委今日宣誓就職並登記報到。（圖/中天新聞）

李貞秀接著表示，自己去年12月特別飛到大陸，先是飛到香港，然後轉搭高鐵到湖南衡陽，重點是自己一路上都是拿中華民國護照，出入大陸都還有拿台胞證。

被問到和對岸公安談話的反應，李貞秀直言，據中華民國憲法，兩岸就是互不承認，所以他們聽到自己說要放棄大陸國籍，他們說台灣當然不行啊。如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身分放棄大陸國籍成功過。

李貞秀強調，如果兩岸發生衝突，自己效忠就是中華民國。（圖/中天新聞）

李貞秀話鋒一轉說，「昨天辦公室收到內政部公文，同時還附了簡體公文，我都不知道什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文，現在我簽署了這些中國出入境公安局不受理的文件，我會轉交給內政部，請他們去放棄看看」。

對於媒體問「是否能夠宣布放棄中國國籍」，李貞秀說自己從出生到今天僅有中華民國護照，從來沒有拿過中華人民共和國護照，從來沒有過。同時，李貞秀也強調，如果兩岸發生衝突，自己效忠就是中華民國，因為自己是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題，她也絕對認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。

