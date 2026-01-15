曝因施明德1句話「當了25年總召」！柯建銘證實：這一屆做完就離開立法院

適逢民進黨前主席施明德85歲冥誕，立法院民進黨團總召柯建銘今（15）日出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式期間，透露將卸下總召職務、離開立法院的規劃；柯建銘回憶，當年有意參選的自己，因施明德一句話留在國會、一待就是25年。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式；柯建銘、立法院長韓國瑜、美國在台協會AIT前處長司徒文均受邀出席。

「我當了25年總召」，柯建銘致詞回憶，自己和海基會新任董事長蘇嘉全，都是在國會全面改選進入立法院，最幸運的就是能跟著「真正的老大」施明德學習、成長，對柯建銘來說，施明德事影響他一輩子最深遠的人。

柯建銘透露，自己在1997年縣市長選舉曾有意參戰，但請教施明德時，因對方一句「建銘，留在國會拚獨立」而待在立法院，一待就是25年之久。柯建銘也證實，當了25年總召後，這一屆做完「就要離開立法院」。

