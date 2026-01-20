曝國旅一落千丈根本原因 苦苓提《鬼太郎》操作：一開始就驚喜不斷

台灣國旅問題這幾年一直被拿來討論，甚至還被網友們揶揄「沒錢才出國」。（示意圖，本刊資料照）

台灣國旅問題這幾年一直被拿來討論，甚至還被網友們揶揄「沒錢才出國」，作家苦苓今（20）日po文表示，國旅一落千丈的根本原因，「就是根本沒有有人想用心留住客人。」他還提出日本漫畫《鬼太郎》在鳥取縣境港市的操作，「從一開始就讓遊客驚喜不斷。」

苦苓今於臉書粉專「苦苓愛說笑」po文，提到國旅一落千丈的根本原因，「就是根本沒有有人想用心留住客人。」像是很多地方弄了一個打卡景點，旁邊卻連可以逛半小時的地方都沒有，遊客除了拍了照就走，還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？

苦苓還補充提到，日本黑部鐵道的入口有一個小鎮叫宇奈月，本來遊客都只是匆匆經過，後來找了十幾位日本知名的雕塑家，各自提供一件作品放在小鎮的不同角落，遊客一下電車就收到一張「尋寶單」，可以按圖索驥去找這些雕塑品，順便也就把這古樸的小鎮逛了一遍，中途當然會停下來喝喝咖啡、買買東西，甚至去泡一泡溫泉……於是小鎮本身就成了一個景點，開始有人專程前來，就算是路過也會多留半天時間——這完全就是用心創造出來的旅遊環境！

苦苓更提到漫畫《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市的操作，從JR站一下車沿著商店街，一路通到作者水木茂的紀念館，兩旁林立著177座鬼太郎系列妖怪的青銅像，讓遊客看得大呼過癮，一路上還有妖怪神社、妖怪郵筒、妖怪長椅，商店街也有賣妖怪米果、妖怪煎餅等等……雖然味道不是多麼特別，但是造型可愛，遊客也會忍不住去「交關」一下，當然也可能到妖怪咖啡店或是妖怪茶館去坐一坐，充分悠閑的享受這個明明是人所創造出來的妖怪世界。就連從外地搭飛機來這裡的米子機場，也正式改名為米子鬼太郎機場，然後從機場到境港的列車，外面都塗有《鬼太郎》的彩繪，「從一開始就讓遊客驚喜不斷。」

最後苦苓表示，各個單位、各行各業都這麼投入的地方旅遊，是不是聽了都很想想去一下？是不是也會想問「為什麼台灣都沒有這樣的地方？」所以國旅沒落了，就這樣。「哪裡只是貴不貴這種簡單粗暴的思考？」

