曝國際認同台灣主權！沈伯洋嗆「中國自己逼的」：你繼續通緝，我就繼續反擊

​民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，而沈伯洋也在繼21日晚間分享自己前往荷蘭海牙（Hague），在國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）努力拓展外交之後，於23日透露，國際自由聯盟（Liberal international）已在會議中正式通過「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。沈伯洋更反嗆中共當局「你繼續通緝，我就繼續反擊」。

沈伯洋透過臉書發文表示，國際自由聯盟已在22日的會議中，正式通過由民進黨立委范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議；值得一提的是，期間更有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」的鎮壓。

沈伯洋接受國際自由聯盟邀情、赴國際刑事法院參加會議。（取自沈伯洋臉書）

「這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認」，沈伯洋解釋，與會成員主動提出「Taiwanese Nationals」、即「台灣國民」這樣的詞彙，而非傳統、過往認知的「the People of Taiwan（台灣人民）」、「Residents of Taiwan（台灣居民）」，象徵著在不少國際社會的認知當中，台灣已具有主體性。

沈伯洋進一步說明，中國「跨境鎮壓」一詞的英文是「transnational repression」，中國在法律戰被定性如此，那麼民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別；簡單來說，就是「台灣國民，不是中國國民」的立場表述。

對此沈伯洋指出，這樣的論述「是中國自己逼出來的」，更向中共政權喊話「你繼續通緝，我就繼續反擊」。針對中國阻撓自己（沈伯洋）在台灣對抗紅色論述的行為，沈伯洋淡定表示「我的戰場又不是只有在台灣」，更直言自己還可以「兩邊都開戰場」。

