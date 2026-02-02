曝土方之亂「過年前能解決」 彭啟明透露北部地方心聲：李四川也認為沒問題

內政部國土署自今年起正式實施「營建剩餘土石方全流向」管理新制，要求載土車裝設GPS，未料卻意外引爆全台土方之亂。環境部長彭啟明今（2）日表示，環境部透過「雞尾酒療法」多管齊下，從追蹤土石方流向以及未來的資源循環雙法修法，盼能夠解決長期的非法棄置問題，預估短期的土石方去化受阻情形，在過年前就可以解決。

彭啟明表示，土石方非法棄置已經是長期問題，與內政部研議多次後決定加裝GPS系統，現在是最後一哩路遇到了一點問題，而環境部也站出來力挺國土署維持原政策方向，強調土石方問題再不解決，無論增加多少的人力都無法終結棄土亂象，只有從源頭解決才是辦法。

彭啟明指出，這次針對土方問題僅是針對管理強度加嚴，後續包含最終處置場去化量能的增加，仍有賴中央地方協力合作。他透露上周行政院院會時，不管是台北市副市長李四川、新北市、桃園市的相關業管單位，都認為目前的土方新制沒有問題，中部的問題雖較大，但也正積極協調處理。而法務部長鄭銘謙也親口告訴他，目前偵獲非法棄置土石方的案件的確有變少。

彭啟明認為，目前部分地方的營建土石方雍塞問題能夠透過暫置處理，在過年前處理完畢，長期的最終土方去化也預估一年內能夠提出，除了目前盤點包含台北港、台中港外，較小的土資場建置仍需要進行環評作業；相信讓土方去化回歸市場機制，就能夠健全土資場制度，環境部將與內政部配合推動資源循環雙法的修正，力拼在過年前送交行政院會通過，期盼各界能再多給一點時間。

