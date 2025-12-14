曝坣娜最後一年「話說不出、看不見」 老公辦追思會揭最後交代

薛智偉（左）為愛妻坣娜舉辦追思會。資料照。JTCA提供



台灣美聲天后坣娜日前因肺腺癌病逝，年僅59歲，令許多人都相當不捨。丈夫薛智偉今日（12/14）於台北猶太社區中心（JCC）舉辦追思會，由於時間恰逢猶太教光明節首日，薛智偉在現場親手為坣娜點亮蠟燭，象徵「愛與文化」的橋樑永不熄滅，會後受訪時坦言，坣娜生前曾不斷強調不要辦追思會，昨天晚上坣娜卻出現在夢裡面，對他說「既然要做，就把真心話說出來，不要背稿。」

坣娜追思會今日舉行，不少演藝圈好友都到場追悼，副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、明星陳美鳳、張小燕等各界人士也紛紛送上花籃表達哀悼之情，壓軸還首度曝光坣娜完整版單曲〈我的愛情片〉，溫暖的歌聲為追思會畫下溫暖句點。薛智偉會後受訪時表示，追思會結束後心情放鬆很多，「坣娜生病一段時間，她不讓人家知道，她一直這麼優雅漂亮，別人都不知道她的病。」

薛智偉分享，坣娜生前兩人曾不只一次談起身後事，當時坣娜堅持不要辦追思會，因為不想打擾朋友、媒體，堅持什麼都不要做，不過他卻說「你也許不需要，但我需要，我可以在你走的時候不要告訴別人，但不可能永遠不說，我會爆炸。」

薛智偉接著表示，其實坣娜很了解他，雖然叫他不要開這個追思會，卻也幫他模擬，「坣娜是很有智慧很有品味，標準很高，我必須要做到一個她從天上看下來會很滿意的追思會，微笑一下也好。」薛智偉接著表示，坣娜最後一年其實已經沒有聲音，眼睛也看不到，不過他天天陪在坣娜身邊，雖然無法溝通，卻完全可以透過一個眼神、表情，知道坣娜想表達什麼，不需要依靠對話溝通。

薛智偉提到，本來昨天晚上他還在苦惱追思會講稿，結果晚上睡覺時竟夢見坣娜，還對他說「傻瓜，我已經跟你講不要一個追思會，你要搞得這麼大，要演講，既然你要這麼做，不如要真心講，不要照著稿子念。」於是今天早上臨時決定不要看稿子，改成向親友分享最真摯的心聲。

談及坣娜最後的交代，薛智偉透露，最主要就是這10年期間他不斷在學習、升級，要做好事，而且往前走，這個是最主要的，他們面對生死都很正面討論，坣娜也希望以後不管碰到什麼人，都要先看對方的內心，這是一個很美的過程。很多人怕死亡，但這段期間兩人已經不需要用言語溝通，也都在家做治療，最後一口氣斷在他的手上，能認識坣娜，是他一輩子的榮幸。

