曝坣娜生前最後一年「話也說不出」 老公薛智偉追思會揭「最後交代」

【緯來新聞網】坣娜罹患肺腺癌病逝，追思會今（14日）於 JCC 舉行，老公薛智偉以光明節點燭延續跨文化精神舉辦了一場名為《IN LOVING MEMORY》的追思會。薛智偉會後受訪時坦言，坣娜生前最後一年很辛苦，「最後聲音也沒有話也說不出來，眼睛也看不見」，還一直強調、堅持自己不要辦追思會、告別式，就怕麻煩親友，直到昨晚，薛智偉還在苦惱追思會講稿時，他聽見坣娜告訴他：「傻瓜，我已經跟你講不要一個追思會，你要搞得這麼大，要演講，既然你要這麼作，不如要真心講，不要照著稿子念。」因此，今天臨時早上決定不要看稿子。

坣娜雖過世，但薛智偉覺得一直可以和對方溝通、感受得到愛妻。（圖／記者許方正攝）

追思會的壓軸，首度曝光了坣娜完整版單曲《我的愛情片》 ，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，影片中搭配她溫暖的歌聲，也讓這場「愛與文化的橋樑」追思會，畫下溫暖的句點 。薛智偉受訪時說，追思會後心情放鬆很多，他分享「坣娜生病一段時間，她不讓人家知道，她一直這麼優雅漂亮，別人都不知道她的病。」

薛智偉分享坣娜生病最後一年無法說話、也看不見。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

兩人不只一次分享身後事，他說：「有那天會到的，不是突然的，是一直知道有那天會到，我還沒有講，坣娜就先講不能做任何一個告別典禮，她說不想打擾朋友、不想打擾媒體，什麼都不要做。」但薛智偉則一直跟她說：「你也許你不需要，但我需要，我可以在你走的時候不要告訴別人，但不可能永遠不說，我會爆炸。」

坣娜追思會遺照非常優雅漂亮。（圖／記者許方正攝）

其實坣娜很了解薛智偉，雖然叫他不要開這個追思會，但卻也幫他模擬，「不管她怎麼說，我也會做」，他讚：「坣娜是很有智慧很有品味，標準很高，我必須要做到一個她從天上看下來會很滿意的追思會，微笑一下也好。」而坣娜的微笑也永遠在他的記憶裡面，微笑的說：「辦完追思會，她在天上再次包容我、再次接受我。」

薛智偉選在「猶太光明節」的第一天，親手為Na Tang點亮蠟燭，象徵「愛與文化」的橋樑永不熄滅 。（圖／記者許方正攝）

薛智偉分享，「坣娜其實一直融入我的心，我一直能跟她溝通，最後一年很辛苦，最後聲音也沒有話也說不出來，眼睛也看不見，但我們還是天天在一起、天天睡在一起，我發現她一個眼神、一個表情、一個小動作，我就了解她的意思了，昨天彩排覺得稿子太假，我有問她怎麼辦，可以感受她怎麼說。



坣娜最後交代薛智偉，這十年他不斷在學習、升級，給予別人幫助，坣娜要他不能退步，只能往前走，而坣娜一直到過世前的最後一刻都由薛智偉陪著，讓他感恩的說：「我很幸福。」

