曝大學興趣填數學、化學 蕭美琴笑談：有時後悔當年是不是走錯行

副總統蕭美琴。（翻攝自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴今（27）到台中出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，致詞分享自身求學經驗，透露大學時興趣選填數學跟化學，沒想到人生有不一樣改變，打趣表示：「「有時候會後悔，我當年是不是走錯行。」提到年輕人面對未來動盪且快速變化的世界，難免會徬徨不安，肯定透過跨校共榮及提供多元的探索領域選項，增加學生多元發展機會。

台灣國立大學系統由中興大學號召11所大學共同成立，致力推動跨校合作與資源整合，新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學4校，擴增至15所參與，涵蓋學生數近12萬名、教師5千位，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟，今在中興大學舉辦15校跨域共榮合作典禮。

蕭美琴點出年輕人有時不知該選修、主修什麼，台灣國立大學系統成為打破藩籬、資源豐富的「教育國家隊」，回應學生的需求，撐起培育下一世代青年未來的責任。她接著分享自己的求學經驗，透露當初要念大學時，填的興趣是數學跟化學：「沒有想到我的人生做完全不一樣的改變，有時候會後悔，我當年是不是走錯行。」

蕭美琴說，總統賴清德的就職演說提到，台灣要有競逐太空、探索海洋的企圖與心胸，當科技正以光速改變生活，AI人工智慧成為各行各業的標準配備，台灣國立大學系統跨校跨域共榮是很重要的起點，高等教育不斷隨時代轉變，讓年輕人找到自己跟未來連結的新機會，找到想學習的地方、學習的主軸及課程。

蕭美琴感謝各校願意跨越校際藩籬跨域合作，給下一個世代的青年學子，打造一對更強壯的翅膀，強調世界看見台灣，不僅是因為我們的科技實力，更是因為有一群具備創新思維、願意擁抱世界的年輕世代，以及願意傾聽、給予年輕人成長機會的師長，期許「台灣國立大學系統」能持續深化跨校合作，成為學生最強的後盾。





