曝宋祖兒笑點超低 劉宇寧：難道我是個笑話？
人氣古裝劇《折腰》，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人在戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧幽默透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」
八大戲劇台19日(週三)首播年度話題古裝劇《折腰》，劇情描述小喬（宋祖兒飾）替姐出嫁，與君侯魏劭（劉宇寧飾）聯姻，卻因上一代的仇恨被夫君厭惡漠視，然而聰明伶俐、正直善良的小喬，不只有美貌，還有智慧謀略，讓魏劭從謹慎提防到漸漸動心，更進階成為他最堅強的伴侶。
劉宇寧表示和宋祖兒在拍《折腰》前就認識，知道對方要一起合作時，覺得很開心！「我覺得她非常適合『小喬』這個角色，而且我也相信她能夠詮釋得非常好！」由於兩人曾一起參加過綜藝節目錄影，所以雙方對彼此都有一些了解，劉宇寧說：「比如說在演一些感情戲，我倆就不會有那種陌生感和隔閡感。就是你從旁人的角度來看，現實當中兩個人很熟，真的會把這種氛圍，帶到劇情當中。」
《折腰》劇情豐富，有權謀鬥智、浪漫灑糖、也有輕鬆詼諧的橋段，其中感情戲是宋祖兒和劉宇寧研究最多的，劉宇寧分享：「因為你得讓觀眾相信這兩個人在這個劇當中，是一個情侶關係，而且相信彼此是相愛的一個狀態。」他透露感情戲的演出，是需要契合度的配合，才能完美到位。
