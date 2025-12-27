曝家中貓咪大地震反應 許美華：練出地震金剛不動的本事了

記者李鴻典／台北報導

1227深夜發生大地震，科技專家許美華說，她家的貓頗為淡定，繼續窩在自己的暖窩裡；她開玩笑地說，活在台灣，居然連貓咪都練出地震金剛不動的本事了。生於亂世，有種責任。

27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震。

許美華今（28）天凌晨發文寫下回報鋼骨高樓四級地震情況。牆上的油畫搖了一陣，貓咪的自動飲水機水晃了一地。結果，咪咪、夾瓜，兩隻貓貓這次倒是頗為淡定，繼續窩在自己的暖窩裡，一副沒事的樣子，完全沒有四處逃竄。

許美華說，活在台灣，居然連貓咪都練出地震金剛不動的本事了。生於亂世，有種責任。台灣人堅強。

中央氣象署資訊顯示，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

新竹市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

彰化縣地區最大震度 4級

雲林縣地區最大震度 4級

臺東縣地區最大震度 4級

嘉義縣地區最大震度 4級

嘉義市地區最大震度 4級

臺南市地區最大震度 4級

高雄市地區最大震度 3級

屏東縣地區最大震度 3級

連江縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

金門縣地區最大震度 1級

