曝寒夜見「外送父攜幼兒送餐」 吳宗憲批政府：看不到人民痛苦

吳宗憲指出，近日在宜蘭雨夜目睹一名外送員父親騎車送餐，踏板與後座分別載著約2歲與6歲的孩子，冷風細雨中仍得奔波工作，畫面令人鼻酸，也讓他質疑，政府是否真正看見基層家庭的生存處境。（吳宗憲提供／張睿廷台北傳真）

少子化問題越趨嚴重，國民黨立委吳宗憲在街頭看見基層百姓背後的辛苦，對此感到難過。吳宗憲指出，近日在宜蘭雨夜目睹一名外送員父親騎車送餐，踏板與後座分別載著約2歲與6歲的孩子，冷風細雨中仍得奔波工作，畫面令人鼻酸，也讓他質疑，政府是否真正看見基層家庭的生存處境。

吳宗憲轉述，該名外送員坦言因無人照顧孩子，加上物價高漲，不兼差難以負擔生活，只能帶著孩子一同外送。吳宗憲說，父親一邊工作、一邊顧小孩，在雨夜中奔波，腦海浮現立法院長韓國瑜常提到的「莫忘世上苦人多」，更讓人反思國家出了什麼問題。

廣告 廣告

吳宗憲質疑，當日本、瑞典、芬蘭等國家已為夜班工作者提供24小時公托，台灣政府卻仍沉浸在選舉操作與「股市創新高」「經濟成長亮眼」的數字敘事中，卻無法解釋，為何基層父親必須冒著風雨與危險帶著孩子討生活。

吳宗憲指出，主計總處資料顯示，薪資平均數為47803元，但更能反映多數勞工現況的薪資中位數僅38319元，代表全台超過一半的工薪族群月薪不到4萬元。他直言，政府不斷宣傳被高薪族群拉高的平均數，卻掩蓋了在高物價下苦撐家庭的沉默多數。

談及產業結構，吳宗憲表示，真正撐起台灣就業的是中小企業與服務業，合計占受雇人口9成以上，其中服務業就約占6成，但政策長期偏重高科技與股市，導致傳統產業與服務業承壓，勞工收入停滯，甚至面臨失業風險。

吳宗憲批評，執政黨長期操作意識形態，卻忽視民生與基礎建設，錯誤的能源政策、採購弊案、軍購與公部門支出，讓年輕世代看不到未來，生育率更跌至0.89，創下世界新低。

吳宗憲直言，若政府眼中只有股市指數，卻看不見人民的痛苦指數，這樣的政府，早已離人民太遠。他說，這名外送員父親不是個案，而是台灣社會的真實縮影，也是政府失能的明證。

【看原文連結】