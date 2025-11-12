曝對決蘇巧慧隱憂！藍委示警1事「影響藍白氣勢」 勸最晚這時確定人選

藍綠白積極備戰2026大選，其中民進黨新北市選區已拍板定調、由立委蘇巧慧扛下重任，藍白方面則僅有民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然表達參選意願，呼聲極高的台北市副市長李四川仍未表態。國民黨立委洪孟楷指出，隨著民進黨確定派蘇巧慧參選，藍白勢必得及早協調、盡可能在農曆年前確定人選，否則無論是新聞版面還是氣勢上，都會受到影響。

洪孟楷在《POP 大國民》節目上指出，民進黨推派的蘇巧慧會是個很強的人選，由於藍白在新北市長選戰的人選未有定論，洪孟楷認為，國民黨應該盡快跟民眾黨溝通、在農曆年前確定人選會比較好。

至於希望在農曆年前定調的原因為何？洪孟楷表示，因為考量到明（2026）農曆年是在2月下旬，加上可能有7至8天的假期，新北市大年初一開始的拜廟走春，就是人潮聚集的時候，屆時蘇巧慧一定會排滿走春行程，期間除了前行政院長蘇貞昌一定力挺之外，總統、副總統、行政院長都可能接力輔選。

對此洪孟楷強調，如果到了蘇巧慧積極跑行程、拜票的時候，藍白還沒確定人選，無論是新聞版面還是整體的氣勢，都會受到影響。

