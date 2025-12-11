曝小紅書將手機資料全傳中國 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路

內政部警政署刑事局將小紅書暫行限制1年。(示意圖，路透社)

內政部警政署刑事局近日公布將小紅書暫行限制1年。內政部政務次長馬士元今（11日）表示，「小紅書為兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，因為兩岸用的是同一個伺服器，所有的資料都會回傳到中國，詐騙集團已經盯上，即使小紅書願意「落地」，還是要面對資安與詐騙問題。

內政部認為中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1,706件，發函也已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

內政部政務次長馬士元今（11日）接受專訪時表示，台灣現在的打詐政策就是一個迴路與機制，詐騙集團會避開，因此台灣詐騙案相較去年有降低，但詐騙集團沒有消失，「他們現在在找下一個戰場，詐騙集團已經看上小紅書」。馬士元指出，台灣跟中國之間使用APP的生態不同，當這樣市場區隔清楚的情況下，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直行的就是小紅書」。

馬士元指出，小紅書是一個限制少、抽成低的平台，美國先前就發生TikTok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但台灣用是小紅書的正版，兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，「就是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」。

至於為何有把握，馬士元說明，小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底很可能會上看500萬用戶。對很多民眾來講，小紅書的生活資訊雖看來無害，但中國在平台設計時，會一直將個人手機內所有的資料回傳，小紅書有一個很大的伺服器在中國，「我們不知道它的伺服器要做什麼，很可能有一天用戶會出現數位分身，或幫你做一些你不知道的事情」。





