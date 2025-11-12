曝巴菲特退休信「一句話」暗諷馬斯克 黃士修揭2人致富方式差異
「股神」巴菲特即將退休，他以執行長身分發出最後一封給控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）的股東信，強調「我將不再撰寫年度報告，也不會在年會上長篇大論」，宣告股神傳奇正式謝幕。對此，核能流言終結者創辦人黃士修表示，巴菲特不僅在理念和行動上雙重支持新任CEO，也提醒公司應避免「追求炫耀性財富或開創王朝」，暗諷特斯拉執行長馬斯克。
黃士修在臉書表示，巴菲特安排阿貝爾（Greg Abel）接班，願意託付自己的積蓄，並表示會保留大量的A股，直到股東產生足夠信心。這是向投資者發出的信任訊號，在理念和行動上雙重支持新任CEO，確保權力轉移循著最小阻力路徑（股價波動、經營結構）前進。
黃士修提到，巴菲特認為波克夏應避免「追求炫耀性財富或開創王朝」，暗諷特斯拉（Tesla）剛通過兆元薪酬方案的執行長馬斯克，如果領導者將個人效用最大化，置於股東價值最大化之上，會產生極高的委託代理成本。
黃士修說，不過，巴菲特模式追求分散和長期穩定，馬斯克模式則以風險溢價挑戰極限，從根本上就在不斷打破穩定，所以你會看到，馬斯克在多個高風險領域，都展現個人主導的壟斷性創新。
黃士修表示，巴菲特加速慈善捐贈，其子女能「對稅務政策或發展做出前瞻的調整」，也警告企業領導層要避免失智或失能，多層預防「墳墓中的統治者」風險，隨著平均壽命增加，一個好人可能在心智上，先走入墳墓。
黃士修強調，巴菲特承認運氣是其慈善行為的基礎，他的個人成功，高度依賴於社會、教育和醫療，所以他將財富回饋給世界，意識到自己享受的不對稱優勢，自發性地進行再分配矯正。唯有心靈富足的人，能理解行善的美德。
