曝張惇涵明擬「非公開」拜會...溝通中選會人事 民眾黨團：婉謝安排

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員，無法召開會議處理重大事項；行政院長卓榮泰曾於11月4日立院備詢時公開致歉，並承諾11月底補齊人選，然而卻跳票至今。民眾黨團16日稍早表示，行政院日前透過管道聯繫黨團，表達祕書長張惇涵有意於17日以「非公開方式」拜會，要就中選會人事進行溝通，但民眾黨團隊於行政院官員言行反覆難以認同，因此婉謝安排。

民眾黨團16日下午透過新聞稿表示，卓榮泰表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷，中選會人事拉警報後，行政院先於10月底派員接觸總召黃國昌，私下探詢是否有推薦人選，經黃國昌嚴正建議後，行政院才正式行文立院各黨團邀請舉薦，黨團也隨即以公開徵選方式廣納社會賢才，展現對制度與專業的尊重。

民眾黨團指出，但令人遺憾的是，各黨團應政院邀請舉薦完畢後，卓榮泰因11月7日NCC委員人事案遭立法院否決，怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，發言人李慧芝更於11月底對外語帶威脅放話，「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式。」李慧芝將中選會與NCC兩個性質、設置目的毫不相同的機關人事混為一談，既無助於問題解決，更模糊了行政院自身提名延宕之責任，只有甩鍋，毫無正當性。

民眾黨團透露，行政院日前再透過公關管道聯繫本黨團，表示張惇涵有意於本17日以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通，行政院先前已多次對外公開表態，如今又轉而以私下方式進行協調，前後作為落差甚大，行政院官員輕諾寡信、言行反覆，令本黨團難以認同。

民眾黨團強調，基於上述考量，民眾黨團婉謝張惇涵拜會安排，並再一次懇切呼籲卓榮泰請善盡行政機關首長的法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院儘速以公開、透明、符合法定程序方式，提出具專業性、能超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選，切莫再反反覆覆怠忽職守、黑箱延宕國家重要機關人事，嚴重影響國家治理與全體國民之公共利益。

