曝張文襲擊前3日即場勘「預謀隨機攻擊」 警政署長：支援各地警力保護週末18場活動

外媒關注台北捷運車站和百貨公司發生無差別殺人事件。路透社



台北市捷運台北車站M7出入口與中山站昨（12/19）發生攻擊事件，兇嫌張文先投擲煙霧彈並持刀殺害民眾，造成包括嫌犯在內共4死11傷。賴清德總統今（12/20）上午前往警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，警政署長張榮興指出，事後查獲嫌犯的平板電腦，另一電腦已銷毀，但未發現筆記本，而兇嫌從12/16起就在中山區、大同區活動，勘查現場，試圖到誠品南西店頂樓拍攝耶誕燈但遭拒，由此證明是預謀隨機攻擊。針對週末有全台灣有18場大型公眾活動，警政署保一、保四、保五全力出動支援縣市政府維安。

賴清德總統上午11點抵達後，先由署長張榮興簡報，綜合已調閱的監視器與偵辦掌握的各種資訊顯示，張文的犯罪行為從19日下午15點40分一直到18點50分是一連串的一個犯罪的行為。嫌犯從15點40到15點54分到台北市林森北路、長安東路去縱火，造成汽機車的毀損。嫌犯隨後在16點05分到16點55分嫌犯到其住處去縱火、隨後離去。隨即在16點59分到17點30分，張姓嫌犯從北捷的M8入口進入M7的連通道，進行首度的攻擊。

張榮興指出，嫌犯在17點23分於北捷M7的連通道內丟擲煙霧彈，並持刀攻擊余姓民眾致死。中正第一分局警力在4分鐘之後到達現場，封鎖現場、管制以及追捕嫌犯。

不過，在警方到場的前兩分鐘，也就是17點30分到18點38分，嫌犯從北捷中山站地下道的地下街返回大同區的一個旅館後，再步行到中山區的誠品南西店。張榮興指出，19日晚間18點38分，嫌犯在誠品南西店前施放煙霧彈，並持刀攻擊一蕭姓民眾致死。而警方在18點40分在現場有一個交通的警力，直接就到場呼叫線上警力到場，去封鎖管制現場，來追捕嫌犯。

張榮興指出，張姓嫌犯在18點41分到18點50分 就進入誠品，在四樓又持刀攻擊黃姓民眾致死。隨後在18點50分，嫌犯在誠品南側的五樓墜樓死亡。

至於嫌犯的動機，張榮興指出，由於搜索得到的跡證顯示，台北市警局在今天10點半也發布張姓嫌犯是一個有計畫的隨機襲擊的事件，「他是按照計畫來做的，也就是隨機要去殺人，」。對於其動機的部分警方還持續要再去做了解。

張榮興強調，目前了解到張嫌攻擊事件這是一個計劃型的。因為他在12/16起就在大同區、中山區活動。張嫌也曾經在12/18到誠品南西店服務台詢問，想到頂樓拍攝耶誕燈的照片但是遭到拒絕，這顯示「他是依照他的計畫來做這樣的犯罪行為。」也就是一起計畫性、預謀的隨機攻擊事件。

對於犯罪證據搜集部分，張榮興說明，第一個點就是北捷M7通道的現場，遺留有生存遊戲的M18煙霧彈有17顆 ，其中2個有未擊發，現場有汽油瓶、食物瓶、雨衣、戰術背心、防毒面具跟刀劍。另外中正第一分局在北捷犯案之前 在12點50分就接受通報，公園路有火災的報案，隨後發現是租屋處被縱火留下的痕跡，現場遺留有刀械4把、乙醇1平，其中筆電一台已燒毀，汽油桶五個等物，但沒有發現手機。

另外，嫌犯的在距離50公尺投宿旅館，中山分局在昨晚20點15分對嫌犯大同區的旅館進行搜索，發現旅館裡面有汽油彈23瓶、2個平板電腦，電腦都已上鎖，也發現刀具、雨具還有帽子但是也沒有發現手機。張榮興也澄清，並未發現筆記本。

張榮興也指出，目前治安通報的強化措施，首先，第一時間一定要提高健全力，尤其是大眾捷運系統的場站，加強巡邏，做重點的守望，第二就是強化聯防機制，尤其對於週末假日期間重大活動以及人潮聚集的場所，要求對於場館的管理的從業人員跟保全人員要強化聯繫加強勤務的部署。

張榮興表示，第三部分要達到快速通報跟反應。各單位遇到危安的事件一定要快速通報，調派機動警力到現場，防止事態的擴大，第四個部分是應變跟處置。通報之後，現場要實施管制封鎖，群職的控制跟搶救傷亡及緝兇的作為。

對於事件後續的處置，張榮興強調，從即日起，警政署對於航空、鐵路、公路、捷運等大眾警術系統，會對警力做加強的派遣。也規劃路檢以及臨檢的勤務。另外就是在今、明兩天包括台北馬拉松等，全國大型活動總共18場，請轄區的警力做好規劃。「我們中央警力包括保一、保四、保五，會支援各縣市政府的警察局，目前支援的有台北市跟高雄市。」

