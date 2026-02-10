曝徐巧芯已寫好軍購條例草案卻被智庫壓下 郭正亮：應讓行政院版付委

前立委郭正亮透露，其實國民黨立委徐巧芯已寫好軍購條例草案版本，但國民黨智庫卻叫她不要提。郭還說，他認為應讓行政院版本付委。（資料照片／林煒凱攝）

1.25兆元規模的國防特別條例在立法院遭藍白10度封殺，引發美方不滿。前立委郭正亮在政論節目「新聞大白話」的廣告空檔中爆料指出，其實國民黨立委徐巧芯已寫好軍購條例草案版本，但國民黨智庫卻叫她不要提。郭正亮猜測，國民黨主席鄭麗文想要「鄭習會」後再提，但他也批評「不可能這樣玩政治」。郭更認為，應讓行政院版本付委審查，對此，同場擔任來賓的前空軍副司令張延廷中將也表示支持讓政院版本付委。

藍白10度封殺1.25兆元國防特別條例，美方不滿，不僅其跨黨派國會議員陸續發聲，美國在台協會（AIT）也多次表達支持8年1.25兆元國防特別預算。

眼見過年之後、2月24日立法院就要開議，郭正亮在9日的政論節目「新聞大白話」廣告空檔和主持人閒聊時說，他認為國民黨會面臨非常大的壓力，藍營不要以為不提自己的草案版本，或不讓1.25兆付委，就可以沒事，因為民眾黨團提出的4千億版本不可能會過。

郭正亮透露，國民黨明明想把預算規模拉到9千億元，事實上徐巧芯都寫好了草案版本，他認為鄭麗文想要鄭習會之後再提，可是不可能這樣玩政治。主持人回說，鄭麗文不知道什麼時候要去北京，郭正亮則表示，最早也3月中，但是「你從2月底到3月中，你就要被美國罵死了，你怎麼撐得住？」

「這個邏輯很怪！」郭正亮接著質疑，鄭麗文如果去鄭習會的時候，國民黨還沒提自己的軍購版本，回來之後立刻提，人家會怎麼想鄭習會？「不可能玩兩手的啦」。

郭正亮認為，國民黨應該要提版本，如果因此沒有鄭習會，也就認了，「你不能不提啦，如果大陸對這個有意見到這種程度，那鄭習會就掰掰了，那就不要去嘛」。他強調，國民黨一定要面對這件事，不然2月底到3月中，民進黨一定一天到晚打，到時候美國還會出來講話。

郭正亮更進一步透露，徐巧芯寫好的版本，結果智庫叫她不要提，國民黨立院黨團總召傅崐萁則尊重鄭麗文。可是事情越來越嚴重，美國一堆人出來講話，會愈演愈烈，「尤其高市（早苗）選成這樣，對美國軍售如果是這種態度，我看⋯⋯」

主持人續問「要不要讓行政院版本付委？」郭正亮斬釘截鐵說「要！」，並表示民眾黨團版本已經付委，他認為國民黨版和行政院版要同時付委，「一定要這樣啦，不然你會被罵死」。

最後，郭正亮轉頭向一旁的同場來賓張延廷說，「將軍你比較有份量，應該要發言，因為你是軍人出身嘛。」張延廷回應說，他也認為要讓行政院版本付委，國民黨可以由被動變主動，討論要買哪些、具體列出清單。此時，郭正亮又接話稱「可是你先付委再說嘛」。



