曝德國防預算達GDP5%！林楚茵轟在野黨「替中國打抱不平」：他們是內鬼

總統賴清德26日召開國安高層會議，宣布投入1.25兆規模的國防特別預算。對此，民進黨立委林楚茵今（27日）批評，日前她受邀出席政大「跨大西洋戰略」國際研討會，正好與德國在台協會處長狄嘉信同台交流，德國不分黨派共同支持提高國防預算保護自己，但台灣在野黨卻替中國打抱不平，就像在家裡裝設監視器、防盜系統，但家裡的人卻跳出來說這樣是在挑釁小偷一樣荒謬，國民黨擋國防預算顯示他們就是內鬼。

林楚茵表示，近來中國對台灣以及印太地區的威脅加劇，總統賴清德宣布推出1.25兆國防特別預算，未來8年強化國防自主、提升防衛韌性。國防預算將在明年突破GDP3%，並在2030年前提升到GDP5%。

林楚茵透露，民主盟友紛紛對台灣增加國防預算表達支持，美國在台協會認為這些投資不可或缺，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。最近才訪台的美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）也肯定台灣展現自我防衛的決心，呼籲台灣立委迅速通過這項特別預算。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也站出來解釋：德國已將國防預算提高到GDP5%，因應俄烏戰爭威脅，德國政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲以滿足國防需求。

林楚茵指出，日前她受邀出席政大「跨大西洋戰略」國際研討會，正好與德國在台協會處長狄嘉信同台交流。台灣和德國一樣，都面臨惡鄰居威脅，需要更強大的防衛能力來捍衛和平，德國不分黨派共同支持提高國防預算保護自己，反觀台灣在野黨急著阻擋國防預算、替中國打抱不平，就像在家裡裝設監視器、防盜系統，但家裡的人卻跳出來說這樣是在挑釁小偷一樣荒謬，國民黨擋國防預算顯示他們就是內鬼。

