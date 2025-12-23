曝憲法法庭爭議與大罷免1巧合！謝寒冰：大法官講這句話「自己清楚違法」

新修版《憲法訴訟法（憲訴法）》被5位大法官宣告違憲、自19日起失效，但因開會人數不足引起爭議，媒體人謝寒冰指出，一般公司少一人都不能開股東會，更別說是國家位階最高的憲法法庭。謝寒冰也點名表示，蔡彩貞大法官在不同意見書當中「自承人數不符規定」，顯見自己也清楚違法。

「你以為民進黨可以永遠執政嗎？」謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，雖然即便在野黨去檢舉，監察院大概也不會受理、不會啟動調查，但在替總統賴清德解套的同時「違法的是你們（大法官）」。謝寒冰強調，只要政黨輪替，５名大法官的責任都要追究。

廣告 廣告

司法院大法官蔡彩貞。（資料照，柯承惠攝）

謝寒冰以公司股東會比喻，如果少一個人就是流會，更何況是國家位階最高的憲法法庭；謝寒冰也表示，蔡彩貞大法官自己也坦承「其實只少1人」，代表她很清楚自己的行為是違法的。

另外謝寒冰也指出，隨著大法官釋憲爭議再起，綠營火速動員了334位法界學者，但該名單在經由AI比對處理後，發現竟然跟當初「百工百業挺大罷免」幾乎一樣，主持人馬千惠也不禁揶揄，現在是「百工百業挺違憲」。

謝寒冰狠酸，台灣社會就是有這一群人「民進黨叫他們去幹嘛就會幹嘛」，毫無道德、基本人格可言。謝寒冰也強調，就像媒體人吳子嘉說的一樣，現在已經沒有搞法律的必要，應該等民氣憤怒到極點，再號召上街頭。

更多風傳媒報導

