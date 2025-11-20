曝投資意向書已給新壽 李四川：T17、T18土地一定給輝達

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，不過北市府與新壽解約至今仍未完成。台北市副市長李四川今（20）日受訪時說，輝達不動產副總裁Scott Ekman來拜訪台北市蔣萬安，且送了投資意向書，這塊地一定會給輝達。蔣萬安今天受訪時也表示，與輝達代表會面時，對方表示正在進行設立台灣子公司的相關作業，期待最快明年農曆年前再次會面、簽約。

李四川。（圖／資料照）

李四川今天受訪時說，新壽方有提出希望在協議書裡註明，如果這塊土地沒給輝達，他們想「要回去」，這已告知新壽這是不可行的。原則上，協商部分也許會再把公文寫清楚，因為輝達不動產副總裁Scott Ekman已特別來拜訪蔣萬安，且送了意向書，北市府會說明，這地一定會給輝達。所有全國人民、包括台北市民都知道，這塊土地解約本就是要給輝達，那新壽提了這條件，當然也希望能夠圓滿，讓新壽能在董事會做個比較好的說明，所以會繼續來協調。李四川說，公文已給新壽了，原則上這部分不影響後面程序，會盡快協調、確定。

蔣萬安今天被堵訪時也說，目前已進入到與新壽簽署合意終止契約協議的最後階段，同時進行取回土地後及設定地上權的前期準備工作，而Scott Ekman也告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約，並期待屆時再次見面。



