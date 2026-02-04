曝新任中常委宣誓「落實習近平思想」張育萌轟：國民黨自我染紅沒有底線

[Newtalk新聞] 國民黨第22屆第1任中常委選舉，共選出29位選任中常委，今（4）日將就職，就職的中常委包括中配勤彭蓁，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，勤彭蓁曾公開宣誓要落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「感謝祖國、期待統一」，砲轟國民黨已經自我染紅，沒有底線。





「國民黨已經徹底擋不住紅色滲透」，張育萌3日發文表示，即將上任的國民黨中常委勤彭蓁是中國雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長，其名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚「兩岸一家親，雲台一家人」。

他提及，2019 年香港爆發反送中運動，中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》 40 週年談話，強調「九二共識」就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，勤彭蓁受訪時呼應習近平喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇。」





張育萌指出，勤彭蓁2022 年去四川見縣委統戰部部長段必興，名義是要做「投資考察」，行程是由四川省委統戰部幫忙發新聞稿。2023 年中國國台辦發慰問信給台企聯，肯定台企聯「對推進祖國統一進程，做出積極貢獻」，勤彭蓁立刻回應「感謝祖國」，不假思索說出「我們在黨和國家的領導下，在國家惠台政策的溫暖下」、「在祖國大陸經濟社會發展」和「推進祖國統一進程」做出貢獻。





去年中秋，雲南昆明舉辦「兩岸同胞團圓」，張育萌表示，勤彭蓁跟雲南省統戰部長同台，統戰部部長李保俊指示，要「有力推動雲台兩地融合發展」。國民黨主席鄭麗文上任後，第一次國民黨中常委選舉，勤彭蓁順利當選，4日天正式上任，勤彭蓁進入的這屆中常委，有夠巧，「剛好」是縣市長選舉年。





張育萌直言，當鄭麗文把聘書交給勤彭蓁，這畫面有多諷刺，百年大黨走到今天，淪落至此直接不演了，準備要跟「感謝祖國、期待統一」的中常委一起討論台灣的縣市長選舉；國民黨剛走了一個何鷹鷺，又來一拖拉庫直接喊「祖國統一」的中常委，這個黨到底代表哪國人？目標很簡單，不遺餘力為了鄭習會鋪路，從現在進行式的「國共論壇」，失速衝往習近平。

