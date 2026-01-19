曝新北市長提名農曆年前完成 鄭麗文：協調「不需要初選」

國民黨主席鄭麗文。（資料照／姚志平攝）

民進黨在新北、台中兩個藍營重鎮率先提名人選，已經啟動選舉行程，引發藍營基層焦慮。國民黨主席鄭麗文19日強調，目前黨內溝通協調氣氛都很不錯，就照制度走；她也表明新北市目標是農曆年前完成提名，透過協調產生人選，不需要到初選。

民進黨選戰一一就位，國民黨仍在協調各方人選，部分選區也現火花；鄭麗文今受訪強調，目前地方整合並沒想像中困難跟複雜，只要回歸制度，大家都沒話說，中央黨部就是平常心、相信制度、公正不阿。

廣告 廣告

但她也坦言「很磨人」，畢竟選舉千變萬化，每個候選人的脾氣、喜好、個性不一，不同候選人要爭的都有長短千秋，不可能每個人都乖乖地，沒那麼好的事，一碗水要端平，手心手背都是肉，提名後還要考慮後續整合。

對於新北市李四川與劉和然競爭，鄭麗文說新北市的整合團結完全不是問題，因為民眾黨希望三月完成兩黨整合，因此最好是農曆年前完成國民黨內提名，她也提調，新北市人選會透過協調產生，不需要到初選。

至於台中市楊瓊瓔與江啟臣「姊弟之爭」，鄭麗文說，黨有遊戲規則，沒理由一定要勸退誰，目前都還在溝通協調，如果內部協調無法順利定於一尊，黨的規定就是走初選，「不用把初選當作洪水猛獸」；她也強調，地方大佬都在穿梭溝通，包括市長、議長都在協助，不用擔心。

對於要角逐新竹縣的徐欣瑩質疑對手陳見賢還在兼任黨部主委，鄭麗文說明，黨的規定就是登記參加初選那一刻就要辭去主委，但先前還在協調階段，以謝龍介為例，當時陳以信也想選台南市長，謝龍介也是主委，還在協調階段中，協調過程中可能就有人宣布不選，因此不會還在協調階段就要辭主委，不過一旦啟動初選，領表登記後就要辭職。

鄭麗文也說明所謂「七三制」，民調七成，黨員投票三成，是國民黨本來的初選規定，除非參與初選的同志有共識全部採取全民調決勝負，否則就是依照現有規定，她舉例最近一次就是徐巧芯與費鴻泰競爭松信立委提名，就是以「七三制」決勝負；她強調一定要團結，不團結就是親痛仇快，誰都擔不起這罪。

【看原文連結】