曝新年三大政績！蔣萬安揭輝達今年動工：台北是全球科技發展最強引擎

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安今（1）日出席北市元旦升旗路跑活動，蔣萬安致詞時表示，帶領城市進步就像一場馬拉松，重點不在於衝多快，而是穩健、持久。他也表示，今年捷運信義線東延段將在第一季正式通車，「生生喝鮮奶」今年也會擴大到國中生，市內許多特色運動館也將陸續啟用，輝達落腳台北，也將在今年正式簽約、動工，「台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎」。

北市府元旦一早舉辦升旗暨路跑活動，蔣萬安與副市長林奕華、張溫德，連同北市議長戴錫欽、北市議員秦慧珠等一同參與，蔣萬安也與去年拿下威廉波特世界少棒大賽冠軍的東園國小少棒隊一同領唱國歌。此外現場也舉辦三公里的路跑活動，多達三千名民眾共襄盛舉，蔣萬安等人也在起跑點鳴笛，與民眾們揮手致意。

廣告 廣告

蔣萬安致詞時表示，今年第一個早晨，非常高興跟大家見面，齊聚在市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國115年元旦，同時也透過路跑，在路上盡情揮汗，這是迎接嶄新一年最好的方式之一。「很多人問我會不會很累，不會，帶領城市不斷進步就像一場馬拉松，重點不在於一開始衝多快，而是穩健、持久。我會和台北隊繼續帶領台北市和所有市民繼續大步邁進」。

蔣萬安說，今年有許多政策陸續上路，包括捷運信義線東延段將在今年第一季正式通車，「生生喝鮮奶」政策今年也會擴大到國中生，市內許多特色運動館也將陸續啟用，輝達落腳台北，也將在今年正式簽約、動工，「台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎」。蔣萬安表示，他很高興能參加升旗，包括成功高中精彩的儀隊表演，也謝謝世界冠軍東園國小少棒隊領唱國歌，讓他非常感動，他也再次感謝大家帶給這座城市熱情以及溫度。

更多三立新聞網報導

二寶三寶缺席元旦升旗！蔣萬安大笑：還在被窩裡面沒特別吵醒他們

史上最高規格維安！北市跨年順利落幕 蔣萬安曝：共出動7234人

「我保證講得比煙火短」蔣萬安跨年晚會壓軸登場 致詞全文一次看

北市跨年「設安檢站」行李箱等物品禁入 蔣萬安親自盯場：市府絕不鬆懈

