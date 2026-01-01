曝新年三大政績！蔣萬安揭：輝達今年動工

▲北市府元旦升旗暨路跑活動，市長蔣萬安與副市長林奕華、張溫德，連同北市議長戴錫欽等一同參與。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（1）日出席北市元旦升旗路跑活動，蔣萬安在致詞時表示，帶領城市進步就像一場馬拉松，重點不在於衝多快，而是穩健、持久。蔣萬安更表示，輝達（NVIDIA）落腳台北，也將在今年正式簽約、動工，「台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎」。

蔣萬安致詞時表示，2026年的第一個早晨，很高興和大家相聚在市府廣場，以升旗與路跑迎接嶄新的開始，揮灑汗水邁向新希望，這是展開新年的最佳方式之一。他也向所有市民致上誠摯的謝意，「謝謝大家帶給這座城市滿滿的熱情與溫度」，祝福每一天都開心、快樂、平安、幸福。

蔣萬安說，時常有市民朋友問他「市長會不會很累？」他的回答永遠是「不會！」因為帶領城市前進，就像一場馬拉松，重點不在於起跑衝得多快，而是要穩健前行、持續前進。他強調，會與台北隊攜手，繼續陪伴市民一起向前大步邁進。

蔣萬安指出，今年將有多項政策陸續上路：捷運「六線齊發」持續推進，信義東延段預計第一季正式通車；「生生喝鮮奶」政策今年更將擴大至國中學生；第二運動中心與特色運動館也將陸續完工啟用；此外，全球AI龍頭輝達（NVIDIA）正式落腳台北，預計今年簽約動工，讓台北成為帶動全球科技發展的強力引擎。

