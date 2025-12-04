曝日本各族群對台態度！綠委肯定「耕耘保守派有成」：擴大與在野黨交流

近期日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言成為焦點，對此，民進黨立法委員陳冠廷在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍時指出，台灣長期深耕日本保守派與執政聯盟的外交工作已展現成果，未來更應積極拓展日本在野黨、高齡族群、女性及無黨籍民眾的理解與支持，使台日關係更加穩固。

陳冠廷表示，台日關係的深化並非短期所致，而是歷經一代人的系統性努力。陳冠廷肯定賴清德總統長年投入對日關係的經營，尤其與前日本首相安倍晉三建立20年深厚情誼，2022年更以「至親摯友」身分赴日弔唁，成為台日斷交以來訪日層級最高的特使。他強調，正是這些長期投資，使當前台灣與高市早苗首相能維持良好交流互動。

陳冠廷引用共同社11月17日公布的民調指出，日本不同族群對「台灣有事時行使集體自衛權」的態度呈現明顯差異。30歲以下民眾有58.7％贊成，40至50多歲群體也有52.1％支持，但60歲以上則有52.5％反對或傾向反對。性別上，男性贊成比例為57.4％，女性則有49.6％持反對立場。政黨傾向方面，自民黨支持者贊成比例為58.3％、日本維新會64.7％、國民民主黨57.4％、參政黨更達80.7％，均高於反對者；但立憲民主黨及無黨籍民眾則以反對居多。

陳冠廷指出，民調顯示日本年輕世代與執政聯盟支持者對台灣相對友好，但高齡族群、女性與無黨派民眾仍對「被捲入戰爭」存在焦慮。陳冠廷認為，外交工作不僅要鞏固既有支持者，更應向這些群體清楚說明，台灣推動國防投資的目的正是建立有效嚇阻、避免衝突發生。陳冠廷以烏克蘭為例指出，該國在2014年克里米亞事件前國防預算僅占GDP不到2％，正因缺乏充分準備，才讓俄羅斯誤判、釀成侵略。

陳冠廷表示，在持續深化與日本保守派及執政聯盟關係的同時，台灣也將擴大與立憲民主黨、國民民主黨等在野政黨的交流，並向日本社會中對安全議題較為敏感的族群溝通台灣的核心立場，即「台灣追求的是和平，而充分的防衛準備正是確保和平的最佳保障」。

