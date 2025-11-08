曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。
林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，日本夏天新冠流行已經下來，但流感交棒，兩周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了。
林氏璧提到，根據國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月2日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為57,424人，比前一週增加了約2.4倍。 每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，2025年度第一次超過了10。超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」。
流感比較流行的區域，包括東京神奈川千葉的關東區域，東北的許多縣份、北海道、沖繩，但所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。
林氏璧提到，最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔76%，去年流行的A型H1N1佔19%、B型僅佔4％。
台灣流感狀況方面，林氏璧表示，最近台灣還是在流感流行期，雖然這四周數字稍有下降，但天氣持續變冷，大家不可掉以輕心，特別是有重症風險因子的朋友。上週(10/28-11/3)新增63例流感併發重症病例(26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型)及9例死亡(5例H1N1、4例H3N2)。今年流感季(自10月1日起)已經累計220例流感併發重症，其中21例死亡。
林氏璧指出，全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A(H3N2)，其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A(H1N1)及A(H3N2)。
林氏璧建議，旅行前可考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天），台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種；同時考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病，並下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊，也可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買。
林氏璧表示，旅行中應勤洗手以防接觸感染，他會帶酒精乾洗手；戴口罩以防飛沫感染，尤其在人較多不通風的地方戴口罩；下飛機五天內，可線上投保東京海上日動日本旅遊保險等。
