曝早知被列「賴政府整肅名單」 蔡正元：頭頂三尺有神明

蔡正元(右)坦承彈劾賴清德(左)的網路連署是他所發起，希望台灣政治正常一點。（合成圖／示意圖／資料照）

前總統馬英九被控三中案賤賣黨產，2021年一審判馬等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。12月31日二審宣判維持一審判決，蔡恐將服刑。蔡正元指出，日本前防衛副大臣中山泰秀早就透露他被列當局整肅名單，但他看不慣綠營亂搞，該說的話還是會說。

蔡正元1日在《何橞瑢辣晚報》節目提到，檢方曾要求他咬出馬英九親口說要賤賣黨產，但他從頭到尾堅稱價錢是他開的，馬英九沒有賤賣黨產的問題。「我扛起來了！」結果2025年初就有人來跟他說：你不要罵總統賴清德罵那麼兇，你誇誇賴清德，很多事就會船過水無痕。

「可是我覺得他大罷免不對啊！」蔡正元直言，結果到了3月份，日本眾議員前防衛副大臣中山泰秀，前幾天還在綠媒寫了一大篇，「他就透過我的朋友跟我講，也不是透過我朋友，他就是跟我朋友講：『我們得到一份名單，台灣要整肅你的一個好朋友，姓蔡！』所以我當然自己心裡有數。後來我在網路發動連署彈劾賴清德，我承認那是我推動的！程式我找人寫的，Amazon伺服器是我訂的。」

蔡正元強調，他只是希望台灣政治能夠正常一點，當然還有一個私心，希望國民黨再執政一次就好！因為國民黨再度執政，是保障兩岸和平最佳藥方，因為國民黨不會做壞事，不管盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安，他們都小心翼翼，哪敢做壞事？哪像賴清德大喇喇在搞？

蔡正元表示他的想法很簡單，不想看到台灣年輕人被送上戰場，他每天看俄烏戰爭很了解，去了就回不來！他重述檢方讓他咬馬英九的套話過程，手法竟似與北檢辦柯案如出一轍。蔡正元最後喊話綠營：「人在做，天在看，頭頂三尺有神明！」

